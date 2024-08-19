Двое детей отравились угарным газом на ледовой арене в Красноярске

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

В Красноярске госпитализировали двух мальчиков с признаками отравления угарным газом после игры в хоккей на ледовой арене. Об этом в телеграм-канале сообщает главк СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Предварительно, 17 августа с 09:00 до 18:00 на ледовой арене проходили соревнования по хоккею с шайбой среди детских команд. После игры двое мальчиков 10 и 8 лет почувствовали недомогание и были доставлены в больницу, где им оказали медпомощь. Предварительный диагноз – отравление угарным газом легкой степени. Остальные дети, которые участвовали в соревнованиях, за помощью врачей не обращались, рассказали в ведомстве.

Как пояснили сотрудники ледовой арены, подготовка покрытия катка осуществляется специальной машиной, работающей на газовых баллонах. Следователи запросили на это оборудование техническую документацию.

Сейчас проводятся проверочные мероприятия и устанавливаются обстоятельства инцидента. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее в Бурятии пять человек погибли из-за отравления угарным газом на катере на озере Байкал. По предварительной информации, погибли судоводитель и пассажиры судна. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

