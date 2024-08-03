СК возбудил уголовное дело после отравления детей в лагере под Калининградом

Фото: телеграм-канал "Калининградский Следком"

Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей в лагере "Огонек", расположенном в Светлогорске под Калининградом, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Дело было заведено на основании признаков преступления, предусмотренного статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В данный момент сотрудники регионального управления СК продолжают работать на выяснением всех обстоятельств случившегося.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что у 32 отдыхавших в лагере детей была выявлена острая кишечная инфекция. Пятеро из них госпитализированы. Заболевание протекает преимущественно в легкой форме.

В связи с выявленными нарушениями смена в лагере досрочно приостановлена с 3 августа. Эксперты приступили к эпидемиологическому расследованию и противоэпидемическим мероприятиям.

Следственный комитет по Калининградской области и прокуратура региона проводят проверку по факту произошедшего.