03 августа, 17:23Происшествия
СК возбудил уголовное дело после отравления детей в лагере под Калининградом
Фото: телеграм-канал "Калининградский Следком"
Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей в лагере "Огонек", расположенном в Светлогорске под Калининградом, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.
Дело было заведено на основании признаков преступления, предусмотренного статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
В данный момент сотрудники регионального управления СК продолжают работать на выяснением всех обстоятельств случившегося.
Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что у 32 отдыхавших в лагере детей была выявлена острая кишечная инфекция. Пятеро из них госпитализированы. Заболевание протекает преимущественно в легкой форме.
В связи с выявленными нарушениями смена в лагере досрочно приостановлена с 3 августа. Эксперты приступили к эпидемиологическому расследованию и противоэпидемическим мероприятиям.
Следственный комитет по Калининградской области и прокуратура региона проводят проверку по факту произошедшего.
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