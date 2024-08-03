СК проводит проверку по сообщению об отравлении детей в лагере под Калининградом

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Следственный комитет по Калининградской области проводит доследственную проверку по сообщениям об отравлении в детском лагере более 30 несовершеннолетних, сообщает ТАСС.

Региональное управление Роспотребнадзора ранее сообщило, что острую кишечную инфекцию выявили у 32 детей в детском лагере "Огонек" в Светлогорске. Пятеро из них госпитализированы. Заболевание протекает преимущественно в легкой форме. Жизни детей ничего не угрожает.

В связи с выявленными нарушениями смена в лагере досрочно приостановлена с 3 августа. Проводятся эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия.

Прокуратура Калининградской области также начала проверку.

Ранее специалисты столичного управления Роспотребнадзора начали расследование в связи с выявленными случаями острой кишечной инфекции. По данным ведомства, все пострадавшие ели шаурму в общепите, расположенном на Дмитровском шоссе возле дома 157, строения 2. Эксперты Роспотребнадзора уже взяли образцы продававшейся там продукции.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.