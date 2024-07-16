Роспотребнадзор начал расследование по факту 15 случаев отравления в Москве

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Специалисты столичного управления Роспотребнадзора начали расследование в связи с зафиксированными 15 случаями острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, все пострадавшие ели шаурму в предприятии общепита, расположенного на Дмитровском шоссе возле дома 157, строения 2. Специалисты Роспотребнадзора уже взяли образцы продававшейся в этом заведении продукции для проведения лабораторных исследований. О результатах будет известно позже.

Сейчас специалисты продолжают расследование случаев с отравлением. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

"В инфекционные стационары госпитализированы 14 человек", – уточнили в пресс-службе.

В связи с этим инцидентом следователи завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В столичной прокуратуре уточнили, что всем пострадавшим от 21 до 44 лет. Они являются постояльцами одного из хостелов на Дмитровском шоссе.

Также следователи с сотрудниками Роспотребнадзора проводят обследование хостела и расположенной рядом с ним точки быстрого питания: изучается документация, а также законность проживания в хостеле иностранцев.

