26 детей госпитализировано после отравления в детском лагере в Крыму

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После отравления в детском лагере "Каламитский Бриз" в Евпатории госпитализировано 26 детей. Об этом межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщило на сайте.

В ведомстве уточнили, что регистрация случаев острой кишечной инфекции была 10 июля. По факту случившегося организовано эпидемиологическое расследование. Из 26 госпитализированных детей 13 заболевших были выявлены в ходе медицинского наблюдения за контактными. Сейчас дети находятся в удовлетворительном состоянии.

Более того, Роспотребнадзор установил причины заболевания, выявил нарушения санитарных норм, питьевого режима и дезинфекционных мероприятий. Также установлена несвоевременная изоляция первых заболевших, что привело к распространению инфекции.

Ранее сообщалось об отравлении детей после посещения оздоровительного лагеря "Чагытай" в Туве. В больницу доставили 46 детей и одного взрослого.

По факту инцидента проводятся проверки. Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы биологического материала от контактных лиц и персонала лагеря, пробы пищевых продуктов. Возбуждено уголовное дело. Тандинский районный суд приостановил работу лагеря на 12 суток.