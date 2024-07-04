Десять несовершеннолетних спортсменов госпитализировали в Дагестане с отравлением

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Десять несовершеннолетних спортсменов с отравлением попали в больницу в дагестанском Дербенте, сообщает министерство здравоохранения региона.

Семерых пациентов из детской спортивной команды уже выписали. Троих детей лечат в Дербентской ЦГБ с легкой формой пищевой токсикоинфекции. Они готовятся к выписке в пятницу.

Дети с симптомами рвоты и поноса поступили накануне. Предыдущий день они провели в дороге к месту соревнований.

Ранее в Братске Иркутской области госпитализировали 31 человека после отравления в местном кафе. Всего острую кишечную инфекцию выявили у 32 человек. Все они ели готовую продукцию в кафе Mexiko. У всех пострадавших заболевание протекает по типу гастроэнтерита средней и легкой степени тяжести.