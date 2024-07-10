10 июля, 07:52Происшествия
Число госпитализированных детей после отравления в лагере Тувы выросло до 46
Фото: СУ СКР по Республике Тыва
Количество детей, которые попали в больницу Тувы после отравления в оздоровительном лагере "Чагытай", увеличилось до 46. Об этом министр здравоохранения республики Анатолий Югай написал в телеграм-канале.
Он рассказал, что утром 10 июля детей навестили в инфекционной больнице. Состояние у всех заметно улучшилось, у них хорошее настроение. Девочка, находящаяся в реанимации, тоже чувствует себя лучше, уточнил Югай и добавил, что на стационарном лечении, помимо детей, находится один воспитатель.
Ранее сообщалось о 34 пострадавших. Троим из них оказали помощь амбулаторно, остальных госпитализировали. Предварительно, дети, которые отдыхали в первую летнюю смену в лагере "Чагытай", стали жаловаться на недомогание сразу после возвращения. В связи с инцидентом Минобразования, Минздрав и прокуратура республики организовали проверки.
Заразившийся ботулизмом мужчина умер в Костромской области