Уголовное дело возбуждено после отравления людей на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, после отравления на севере столицы. Об этом прокуратура Москвы сообщает в телеграм-канале.

По данным ведомства, 15 июля в городские больницы с признаками отравления за медпомощью обратились 15 человек в возрасте от 21 до 44 лет – постояльцы одного из хостелов на Дмитровском шоссе. Установление обстоятельств инцидента, ход и результаты расследования дела на контроле столичной прокуратуры.

Также следователи столичного главка СК РФ вместе с сотрудниками Роспотребнадзора проводят обследование хостела и расположенной рядом с ним точки быстрого питания. В рамках расследования изучается документация, а также законность проживания в хостеле иностранцев.

Ранее 26 детей госпитализировали после отравления в детском лагере "Каламитский Бриз" в Евпатории. Организовано эпидемиологическое расследование. Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю уже установило причины заболевания, выявило нарушения санитарных норм, питьевого режима и дезинфекционных мероприятий.