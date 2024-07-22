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Число отравившихся детей в санатории в Кузбассе выросло до 35
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Число отравившихся детей в санатории "Магистраль" в Салаире Кемеровской области увеличилось до 35. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.
Ведомство начало санитарно-эпидемиологическое расследование по факту отравления детей. Предварительно, причиной заболевания стала норовирусная инфекция.
На данный момент все заболевшие получают необходимое лечение. Специалисты Роспотребнадзора проводят противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия, сотрудники ведомства отобрали смывы с поверхностей, пробы воды и прочие образцы. Принимаются меры по приостановлению работы лагеря, подготовлены материалы в суд.
О массовом отравлении детей в санатории "Магистраль", который относится к числу оздоровительных учреждений Западно-Сибирской железной дороги, стало известно 21 июля.
Возраст пострадавших варьируется от 10 до 12 лет. После осмотра медиков было установлено, что их здоровью ничего не угрожает.
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