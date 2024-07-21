Роспотребнадзор заявил о регистрации единичных случаев лихорадки Западного Нила в РФ

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В 2024 году в России были зарегистрированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. При этом большинство из них оказались завозными, сообщил Роспотребнадзор в телеграм-канале.

В публикации подчеркивается, что ситуация с данным заболеванием остается на контроле ведомства.

Лихорадка Западного Нила распространена в странах с жарким климатом. Вместе с тем к числу эндемичных по этой инфекции относятся и южные регионы России. Однако в связи с изменением климата вирус начинает встречаться на территории Центральной части России и в Поволжье.

Основным механизмом заражения является укус кровососущего комара, напомнили представители ведомства. В целях профилактики заражения Роспотребнадзор советует пользоваться репеллентами, антимоскитными сетками и фумигаторами. Кроме того, необходимо отслеживать наличие емкостей с затхлой водой и избегать заболоченных мест. Также стоит выбирать закрытую одежду для посещения лесопарковых зон и берегов водоемов.

В случае возникновения симптомов недомогания нужно как можно скорее обратиться за помощью врачей.

Между тем в Роспотребнадзоре рассказали, что заболеваемость листериозом в России на протяжении последних лет остается на уровне единичных случаев – 0,07 на 100 тысяч населения. Ведомство держит ситуацию на постоянном контроле.