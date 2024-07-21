21 июля, 06:01Общество
Роспотребнадзор заявил о низком уровне заболеваемости листериозом в РФ
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заболеваемость листериозом в РФ на протяжении последних лет продолжает находится на уровне единичных случаев – 0,07 на 100 тысяч населения. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Роспотребнадзора.
Ведомство держит на постоянном контроле ситуацию с заболеваемостью листериозом.
В 2023 году специалисты Роспотребнадзора исследовали порядка 120 тысяч проб мяса и продуктов его переработки. В результате было выявлено около 4% проб, которые не соответствовали гигиеническим нормативам. Чтобы не допустить риски осложнения эпидемиологической ситуации, только в прошлом году было изъято из обращения свыше 84 тонн мяса и мясной продукции.
Вспышка листериоза была объявлена ранее в США, заболевание охватило уже 12 штатов вдоль Восточного побережья и на Среднем Западе. Инфекционное заболевание может быть смертельным для нерожденных детей, новорожденных, людей старше 60 лет и с ослабленной иммунной системой.
Согласно официальным данным, от листериоза уже умерли два человека в штатах Иллинойс и Нью-Джерси, еще 28 человек были госпитализированы. Многие заболевшие ели готовые мясные и колбасные изделия.
О серьезной ситуации с листериозом также сообщали власти Канады, где уже скончались два человека и госпитализированы еще девять.