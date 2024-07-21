Роспотребнадзор заявил о низком уровне заболеваемости листериозом в РФ

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Заболеваемость листериозом в РФ на протяжении последних лет продолжает находится на уровне единичных случаев – 0,07 на 100 тысяч населения. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Роспотребнадзора.

Ведомство держит на постоянном контроле ситуацию с заболеваемостью листериозом.

В 2023 году специалисты Роспотребнадзора исследовали порядка 120 тысяч проб мяса и продуктов его переработки. В результате было выявлено около 4% проб, которые не соответствовали гигиеническим нормативам. Чтобы не допустить риски осложнения эпидемиологической ситуации, только в прошлом году было изъято из обращения свыше 84 тонн мяса и мясной продукции.

Вспышка листериоза была объявлена ранее в США, заболевание охватило уже 12 штатов вдоль Восточного побережья и на Среднем Западе. Инфекционное заболевание может быть смертельным для нерожденных детей, новорожденных, людей старше 60 лет и с ослабленной иммунной системой.

Согласно официальным данным, от листериоза уже умерли два человека в штатах Иллинойс и Нью-Джерси, еще 28 человек были госпитализированы. Многие заболевшие ели готовые мясные и колбасные изделия.

О серьезной ситуации с листериозом также сообщали власти Канады, где уже скончались два человека и госпитализированы еще девять.