В США объявили о вспышке листериоза

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Вспышка листериоза объявлена в США, заболевание охватило уже 12 штатов вдоль Восточного побережья и на Среднем Западе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр по контролю за заболеваниями.

Инфекционное заболевание может быть смертельным для нерожденных детей, новорожденных, людей старше 60 лет и с ослабленной иммунной системой.

По данным Центра, от листериоза уже умерли два человека в штатах Иллинойс и Нью-Джерси, еще 28 человек были госпитализированы.

Американские власти организовали расследование причин распространения болезни. Отмечается, что многие заболевшие листериозом ели готовые мясные и колбасные изделия, купленные в продуктовых магазинах.

О вспышке листериоза также объявили власти Канады, где уже скончались два человека и госпитализированы еще девять. Заразившиеся употребляли прохладительные напитки растительного происхождения.

В середине мая в Японии были зафиксированы рекордные темпы заражений гемолитическим стрептококком. Эта болезнь может вызвать отмирание тканей рук и ног, а также привести к летальному исходу.

По данным экспертов, чаще всего болезнь вызывается гемолитическим стрептококком группы А. Специалисты не установили точные причины роста числа заражений. Однако эксперты указывают на увеличение случаев фарингита, вызванного теми же типами бактерий.