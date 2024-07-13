Фото: AP Photo/Sunday Alamba

Роспотребнадзор держит на контроле информацию о неизвестном заболевании в Нигерии, сообщает РИА Новости.

В пунктах пропуска через государственную границу РФ работает система "Периметр", которая позволяет анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

По неофициальным данным, вспышка неизвестного заболевания с числом пострадавших более 50 жителей зарегистрирована в нигерийской общине района Кулани штата Гомбе.

Заболевание сопровождается головной болью, высокой температурой, болями в животе и желтухой. Причины болезни пока не установлены.

Ранее Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование в МГУ по факту выявления случая туберкулеза у студента магистратуры факультета фундаментальной медицины.

Университету выдали предписание о проведении комплекса противоэпидемиологических мероприятий, в том числе о проведении обследования студентов и сотрудников вуза на базе Московского научно-практического центра по борьбе с туберкулезом столичного департамента здравоохранения.

О зафиксированном случае туберкулеза в МГУ стало известно 2 июня. Случай инфекционного заболевания подтвердил факультет фундаментальной медицины.