Воспитательница детского сада в Тыве заразила детей туберкулезом

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В Тыве 20-летняя воспитательница детского сада Чаа-Хольского района заразила детей из ясельной группы туберкулезом. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным ведомства, воспитатель заразилась туберкулезом в период с августа 2022 по февраль 2023 года. После этого, зная о своем заболевании, она продолжила ходить на работу, что привело к заражению девяти детей.

В связи с произошедшим девушку обвинили по уголовной статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Дело направили для рассмотрения по существу в Чаа-Хольский районный суд.

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