Люди начали массово облизывать куриные яйца для денежной компенсации в Екатеринбурге

Фото: depositphotos/DWiedemann

Жители Екатеринбурга начали массово облизывать куриные яйца из местного магазина в надежде заразиться сальмонеллезом и получить денежную компенсацию в виде 1 миллиона рублей от сети продуктовых супермаркетов. Об этом основатель сети Иван Зайченко рассказал в своем телеграм-канале.

На прошлой неделе на универмаг поступило 18 жалоб, направленных в Роспотребнадзор, от покупателей, заболевших острой кишечной инфекцией после употребления магазинных продуктов. В ответ на это представители сети пообещали выплатить пострадавшим 1 миллион рублей.

"В случае признания нашей вины я хотел сделать добро и как-то компенсировать людям созданные проблемы", – сказал Зайченко.

После такого заявления уральцы попытались подхватить кишечную инфекцию. Однако руководитель супермаркетов сразу отреагировал, сказав, что компенсацию получат только те, кого в изначальный список включил Роспотребнадзор.

"Похоже, с миллионом была совершенно идиотская идея, это моя ошибка. <...> Пожалуйста, обратите внимание, что мы собираемся выплатить компенсации тем, на кого ссылался Роспотребнадзор, начиная проверки. Это 18 человек", – подчеркнул Зайченко, добавив, что список пострадавших они возьмут сами из федеральной службы.

Ранее вспышку сальмонеллеза зафиксировали в медколледже в Хабаровске. При эпидемиологической проверке специалисты обнаружили грубые нарушения в работе столовой учебного заведения. После расследования Роспотребнадзор обратился в Кировский районный суд, который приостановил деятельность буфета на 90 дней.