Роспотребнадзор приступил к эпидрасследованию после выявления случая туберкулеза в МГУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование в МГУ по факту выявления случая туберкулеза у студента магистратуры факультета фундаментальной медицины. Об этом сообщается на сайте столичного управления надзорного ведомства.

Университету выдали предписание о проведении комплекса противоэпидемиологических мероприятий, в том числе о проведении обследования студентов и сотрудников вуза на базе Московского научно-практического центра по борьбе с туберкулезом столичного департамента здравоохранения.

В ведомстве добавили, что в корпусе и общежитии МГУ провели заключительную дезинфекцию. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.

О зафиксированном случае туберкулеза в МГУ стало известно 2 июня. Случай инфекционного заболевания подтвердил факультет фундаментальной медицины.