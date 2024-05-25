25 мая, 18:02Общество
Роспотребнадзор зарегистрировал случай кори на юге Москвы
Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы
Случай заболевания корью зафиксировали улице Липецкой в столичном районе Бирюлево Восточное. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного управления Роспотребнадзора.
Уточняется, что специалисты незамедлительно организовали проведение противоэпидемических мероприятий в связи с регистрацией случая заболевания в домашнем очаге.
Федеральная служба также выслала в городские поликлиники, обслуживающие взрослых и детей, предписания о проведении экстренной вакцинации против кори жильцам дома, не имеющим прививок и ранее не болевшим корью.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в 2023 году вакцинацию от кори прошли 1,4 миллиона человек в России. По словам главы ведомства, дополнительная иммунизация от полиомиелита в четырех южных регионах России позволила сократить число не защищенных от него детей вдвое.
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