Роспотребнадзор зарегистрировал случай кори на юге Москвы

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Случай заболевания корью зафиксировали улице Липецкой в столичном районе Бирюлево Восточное. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного управления Роспотребнадзора.

Уточняется, что специалисты незамедлительно организовали проведение противоэпидемических мероприятий в связи с регистрацией случая заболевания в домашнем очаге.

Федеральная служба также выслала в городские поликлиники, обслуживающие взрослых и детей, предписания о проведении экстренной вакцинации против кори жильцам дома, не имеющим прививок и ранее не болевшим корью.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в 2023 году вакцинацию от кори прошли 1,4 миллиона человек в России. По словам главы ведомства, дополнительная иммунизация от полиомиелита в четырех южных регионах России позволила сократить число не защищенных от него детей вдвое.