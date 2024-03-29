Роспотребнадзор сообщил, что вакцинацию от кори прошли 1,4 млн человек в 2023 году

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По итогам 2023 года от кори привиты 1,4 миллиона человек в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.

"С учетом проведенного эпидемиологического анализа ситуации мы приняли меры по минимизации рисков по кори, дифтерии, полиомиелиту, холере и чуме", – прокомментировала она.

По словам главы ведомства, дополнительная иммунизация от полиомиелита в четырех южных регионах России позволила сократить число не защищенных от него детей вдвое.

Также своевременно приняли необходимые меры по локализации завозных случаев холеры в Тамбовской области. Специалисты не допустили распространения болезни, заключила Попова.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о высокой готовности в РФ к новым вирусам и инфекциям. Работники ведомства сотрудничают с представителями других государств, чтобы оперативно распознавать новые угрозы и реагировать на них.