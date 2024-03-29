29 марта, 11:21Общество
В РФ пресекли завоз шести опасных инфекций в 2023 году
Фото: 123RF/herraez
Российская система санитарно-карантинного контроля в прошлом году на границе пресекла завоз шести опасных инфекций в государство. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила в ходе заседания коллегии Роспотребнадзора по итогам деятельности за 2023 год и приоритетным задачам на 2024–2026 годы, передает ТАСС.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в РФ действует высокая готовность к новым вирусам и инфекциям. Специалисты разрабатывают вакцины и системы тестирования. Работники ведомства сотрудничают с представителями других стран, чтобы оперативно распознавать новые угрозы и реагировать на них.
До этого Роспотребнадзор исключил вероятность завоза лихорадки денге в страну. Ситуация в пунктах пропуска через государственную границу отслеживается специалистами ведомства, указали в пресс-службе.
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