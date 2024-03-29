В Роспотребнадзоре заявили о вероятности пандемии холеры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В мире сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка, а некоторые эксперты говорят о пандемическом возможном варианте распространения холеры. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня мы выстраиваем нашу работу по профилактике инфекционных болезней с учетом возрастающих эпидемических рисков в мире. Этот тренд, к сожалению, неуклонен", – цитирует "Интерфакс".

Глава надзорного ведомства добавила, что сложная обстановка сохраняется и для других болезней, которые могут вызвать чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения, включая распространение чумы, холеры, полиомиелита, оспы обезьян и даже нового вируса гриппа с пандемическим потенциалом.

Однако наиболее актуальными эпидемиологическими рисками в мире обладают вспышки вирусов Марбург, Эбола, Лассо, а также лихорадки денге. Тем не менее в 2023 году ведомству удалось не допустить распространения инфекций, которые были завезены на территорию страны. В их числе, добавила Попова, лихорадка денге, холера, малярия, оспа обезьян, лепра, корь и другие.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что крупные вспышки холеры в 2023 году произошли в 9 странах, что стало рекордом за более чем десятилетний срок. Попова позднее рассказывала, что границы природных очагов инфекций смещаются, включая холеру. По данным главы Роспотребнадзора на начало декабря прошлого года, ее выявили в 32 государствах с общим числом заболевших в 1 миллион человек.