Случай туберкулеза зафиксирован в МГУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Случай туберкулеза зафиксирован на факультете фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу факультета.

"Действительно, на факультете был зарегистрирован случай инфекционного заболевания. Будут проведены все необходимые мероприятия в соответствии с предписанием Роспотребнадзора", – отметил собеседник агентства.

До этого в Тыве 20-летняя воспитательница детского сада Чаа-Хольского района заразила детей из ясельной группы туберкулезом. По данным прокуратуры, воспитатель заразилась туберкулезом в период с августа 2022 по февраль 2023 года. После этого, зная о своем заболевании, она продолжила ходить на работу, что привело к заражению девяти детей.