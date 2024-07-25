Суд арестовал продавца шаурмы после отравления постояльцев хостела в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

24-летнего продавца шаурмы арестовали по делу об отравлении постояльцев хостела на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.



Ему предъявили обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Свою вину мужчина не признал и возражал против своего ареста.

Однако, по версии следствия, мужчина продавал шаурму в общепите без медицинской книжки, но при этом вместе с другими сотрудниками готовил продукцию постояльцам. Таким образом, его действия не отвечали требованиям безопасности.

При этом, как уточнили в столичной прокуратуре, в мясе, которое продавец добавлял в шаурму, обнаружили патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллу.



Столичная прокуратура продолжает контролировать ход и результаты расследования уголовного дела.

Изначально в Москве выявили 15 случаев острой кишечной инфекции. При этом спустя время число пострадавших увеличилось до 17 человек, а затем – до 24. В столичной прокуратуре уточнили, что всем отравившимся от 21 до 44 лет. Они являются постояльцами одного из хостелов на Дмитровском шоссе.

После этого эксперты столичного управления Роспотребнадзора начали расследование. Ведомство выяснило, что все пострадавшие употребляли шаурму в общепите на Дмитровском шоссе возле дома 157, строения 2. Специалисты сразу взяли образцы продававшейся там продукции для проведения исследований.

Следователи после этого завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Владельца общепита на Дмитровском шоссе отправили под домашний арест, хотя свою вину он не признавал и возражал против своего ареста.

