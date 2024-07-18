Суд арестовал фигуранта дела об отравлении людей на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд отправил под домашний арест фигуранта дела об отравлении людей на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.



По информации ведомства, 42-летнему индивидуальному предпринимателю, который владеет одной из точек быстрого питания на Дмитровском шоссе, предъявили обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Свою вину он не признал.



Сам подозреваемый и его защитник возражали против ареста, поэтому требовали отпустить предпринимателя под залог, ввести запрет на определенные действия или же отправить его под домашний арест. Сейчас, как уточнили в прокуратуре, проходят лечение в связи с отравлением после употребления еды из точки быстрого питания около 24 человек.

"Ход и результаты расследования уголовного дела на контроле в прокуратуре Москвы", – отметили в ведомстве.

В Москве было выявлено 15 случаев острой кишечной инфекции. После этого эксперты столичного управления Роспотребнадзора начали расследование. Ведомство выяснило, что все пострадавшие употребляли шаурму в общепите, который находится на Дмитровском шоссе возле дома 157, строения 2. Специалисты уже взяли образцы продававшейся там продукции для дальнейших лабораторных исследований.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Спустя время число пострадавших выросло до 17 человек. В столичной прокуратуре уточнили, что всем отравившимся от 21 до 44 лет. Они являются постояльцами одного из хостелов на Дмитровском шоссе.

