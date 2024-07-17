СК попросит суд арестовать владельца фастфуда по делу о массовом отравлении шаурмой

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следственный комитет намерен ходатайствовать перед Тимирязевским судом Москвы об аресте владельца точки быстрого питания на севере города по делу о массовом отравлении шаурмой, сообщается в телеграм-канале столичного СК.

Правоохранители задержали его, однако в ходе допроса владелец свою вину не признал. Кроме того, в ходе следственных мероприятий было установлено, что сотрудники указанной точки быстрого питания осуществляли трудовую деятельность незаконно, без составления трудового договора.

В данный момент продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Специалисты столичного управления Роспотребнадзора начали расследование в связи с выявленными случаями острой кишечной инфекции. По данным ведомства, все пострадавшие ели шаурму в общепите, расположенном на Дмитровском шоссе возле дома 157, строения 2. Эксперты Роспотребнадзора уже взяли образцы продававшейся там продукции.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Число отравившихся составило 17 человек. В столичной прокуратуре уточнили, что всем пострадавшим от 21 до 44 лет. Они являются постояльцами одного из хостелов на Дмитровском шоссе.

Также следователи с сотрудниками Роспотребнадзора проводят обследование хостела и расположенной рядом с ним точки быстрого питания: изучают документацию и законность проживания иностранцев в хостеле.