Вице-спикер ГД Чернышов попросил Роспотребнадзор проверить производителей готовой еды

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить производителей готовой еды. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на соответствующий документ.

В письме депутат также призвал разместить результаты проверки в СМИ.

В нем также отмечается, что за последнее время неоднократно появлялись новости о массовом отравлении людей. Кишечные палочки, сальмонелла, стафилококк и другие довольно опасные для человека микробы регулярно находят в еде при проверке подобных инцидентов.

По словам Чернышова, мораторий на проверки малого и среднего бизнеса сказался на качестве продукции общепита.

"Мы видим сообщения о случаях массового отравления граждан в разных регионах и в разных сервисах: от забегаловок с шаурмой до крупных сетевых заведений", – пояснил он.

Ранее сообщалось, что налоговая может подключиться к выявлению незаконного общепита. Роспотребнадзор будет оперативно получать от ФНС сведения, по какому адресу организации или ИП зарегистрировали кассу и пробили первый чек. Это позволит предотвратить нарушения, связанные с началом деятельности организаций.

Как считает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, инициатива позволит повысить прозрачность в сегменте производителей и поставщиков пищевых продуктов. Кроме того, это может способствовать повышению ответственности участников рынка за качество выпускаемой продукции.