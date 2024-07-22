Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля, 10:33

Политика
Главная / Новости /

Вице-спикер ГД Чернышов попросил Роспотребнадзор проверить производителей готовой еды

В ГД предложили проверить производителей готовой еды

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить производителей готовой еды. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на соответствующий документ.

В письме депутат также призвал разместить результаты проверки в СМИ.

В нем также отмечается, что за последнее время неоднократно появлялись новости о массовом отравлении людей. Кишечные палочки, сальмонелла, стафилококк и другие довольно опасные для человека микробы регулярно находят в еде при проверке подобных инцидентов.

По словам Чернышова, мораторий на проверки малого и среднего бизнеса сказался на качестве продукции общепита.

"Мы видим сообщения о случаях массового отравления граждан в разных регионах и в разных сервисах: от забегаловок с шаурмой до крупных сетевых заведений", – пояснил он.

Ранее сообщалось, что налоговая может подключиться к выявлению незаконного общепита. Роспотребнадзор будет оперативно получать от ФНС сведения, по какому адресу организации или ИП зарегистрировали кассу и пробили первый чек. Это позволит предотвратить нарушения, связанные с началом деятельности организаций.

Как считает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, инициатива позволит повысить прозрачность в сегменте производителей и поставщиков пищевых продуктов. Кроме того, это может способствовать повышению ответственности участников рынка за качество выпускаемой продукции.

Уголовное дело возбуждено после отравления 17 человек на севере Москвы

Читайте также


политикаобщество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика