Санаторий в Кузбассе, где отравились 40 человек, закроется 22 июля

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Санаторий "Магистраль" в Салаире Кемеровской области, где отравились 39 детей и 1 взрослый, будет закрыт 22 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги, которая владеет этим лагерем.

"В понедельник, 22 июля, в соответствии с предписанием Роспотребнадзора деятельность детского лагеря будет приостановлена для проведения дополнительных противоэпидемиологических мероприятий. Западно-Сибирская железная дорога внимательно следит за состоянием здоровья детей и оказывает всестороннее содействие в выяснении обстоятельств случившегося. В обязательном порядке будет проведен возврат денежных средств родителям за путевки", – заявили представители санатория.

Они также обратили внимание, что все отравившиеся дети получили необходимую помощь. Вместе с тем специалисты провели в лагере санитарную обработку и начали чаще обрабатывать кухонный блок, а также спальные корпуса и всю территорию санатория в целом.

При этом подготовка лагеря к открытию заезда была проведена при соблюдении всех требований медицинского и санитарно-гигиенического обеспечения оздоровительного отдыха, а также пожарной безопасности и мер недопущения травматизма, подчеркнули в пресс-службе.

В лагере также проводилась санитарная обработка, а весь персонал перед началом смены проходил необходимые осмотры, обучения и инструктажи. Перед открытием Роспотребнадзор выдал лагерю заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам.

О массовом отравлении детей в санатории "Магистраль" стало известно 21 июля. Возраст пострадавших варьировался от 10 до 12 лет. После осмотра первых 25 заразившихся медики заявили, что их здоровью ничего не угрожает. Позднее число заболевших выросло до 39. При этом признаки отравления были выявлены у одного взрослого.

В управлении Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту подготовили материалы в суд о приостановке деятельности лагеря. Вместе с тем было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По предварительным данным, причиной произошедшего стала норовирусная инфекция.