Глава Россельхознадзора рассказал о контроле за продуктами для сети "Вкусно – и точка"

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Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" подключилась к системе Россельхознадзора по прослеживаемости сырья. Об этом в беседе с РБК рассказал глава ведомства Сергей Данкверт.

По его словам, она уже показала повышенное содержание жиров в продуктах, в связи с чем они могут подходить не всем.

"Есть люди, которые могут потреблять много жира, а есть люди, которые по медицинским причинам не могут. Для меня, например, это просто не подходит из-за того, что пища более богата жиром", – добавил глава Россельхознадзора.

Федеральная государственная информационная система "Меркурий" разрабатывалась Россельхознадзором с 2009 года. Система обеспечивает контроль за оборотом мясной, молочной и другой продукции животного происхождения. Все участники оборота животноводческой продукции должны с 1 июля 2018 года передавать через нее данные. Это относится и к предприятиям общественного питания.

Ранее сообщалось, что налоговая может подключиться к выявлению незаконного общепита. Роспотребнадзор будет получать от ФНС сведения, по какому адресу организации или ИП зарегистрировали кассу и пробили первый чек. Сейчас компании обязаны самостоятельно уведомлять о начале своей работы.

Сотрудники управления Россельхознадзора 17 июля начали цифровое расследование после массового отравления людей в одном из хостелов. Предварительной причиной интоксикации специалисты назвали употребление шаурмы.