Россельхознадзор начал цифровое расследование после массового отравления шаурмой в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Сотрудники управления Россельхознадзора по столице, Московской и Тульской областям проанализировали сообщения СМИ о массовом отравлении людей в одном из столичных хостелов, сообщается на сайте ведомства.

Предварительной причиной интоксикации специалисты назвали употребление шаурмы.

Удалось установить, что этот хостел находится в собственности ООО "Окей Хостелгрупп". Однако сведения об этой организации не представлены в компонентах ФГИС "ВетИС".

Представители ведомства также выявили, что владельцу хостела принадлежат такие организации, как ООО "ОК Сервис" и ООО "ОК Менеджмент". Они производят готовые пищевые продукты и занимаются организацией общественного питания.

"Данные фирмы также не зарегистрированы в информационных системах Россельхознадзора, поэтому подтвердить прослеживаемость, качество и безопасность при обороте сырья и готовой продукции не представляется возможным", – уточнили представители ведомства.

Некоторое время назад в Москве было зафиксировано 15 случаев острой кишечной инфекции. После этого специалисты столичного управления Роспотребнадзора организовали расследование.

Ведомство выяснило, что все пострадавшие ели шаурму в общепите, который находится на Дмитровском шоссе возле дома 157, строения 2. Эксперты уже взяли образцы продававшейся там продукции для дальнейших лабораторных исследований.

Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Позднее число пострадавших выросло до 17 человек. В столичной прокуратуре уточнили, что всем отравившимся от 21 до 44 лет. Они являются постояльцами одного из хостелов на Дмитровском шоссе.