"Макдоналдс" проиграл суд за права на Big Mac

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Суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что права "Макдоналдса" на товарный знак Big Mac в странах сообщества не распространяются на куриную версию этих гамбургеров, сообщает Bloomberg.

Как говорится в решении суда, компания не сделала достаточно, чтобы претендовать на исключительные права.

В странах ЕС бургер, в состав которого, помимо прочих ингредиентов, входят две куриные котлеты, считается специальной версией. Он наиболее распространен в США и Великобритании.

Суд решил, что "Макдоналдс" не смог прояснить степень использования знака в отношении куриных Big Mac, в частности, в отношении объема продаж, продолжительности периода, в течение которого использовался знак, и частоты использования.

В то же время защиту классического Big Mac с говядиной инстанция оставила в силе.

В 2019 году СМИ сообщили о том, что McDonald’s проиграла судебную тяжбу с ирландской сетью ресторанов быстрого питания Supermac’s.

Спор возник из-за эксклюзивного права американской компании на использование товарного знака Big Mac в ЕС. В McDonald’s считают, что потребители будут путать название Supermac's с бургером Big Mac.