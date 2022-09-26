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Экономика

16:14

"Вкусно – и точка" подала заявку на регистрацию бренда "Кафе – и точка"

экономика

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Популярная сеть ресторанов быстрого обслуживания "Вкусно – и точка" подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда "Кафе – и точка". Об этом сообщает Агентство "Москва".

Новый товарный знак "Кафе – и точка" регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 16, 21, 29, 30 и 43, что позволяет производить и продавать:

  • различные напитки;
  • кружки и стаканы для напитков;
  • картонную упаковку;
  • картошку фри;
  • соевые котлеты;
  • чизбургеры, хот-доги и корн-доги;
  • йогурты;
  • яичницы и оладьи.

Под брендом будет осуществляться доставка еды и работа кафе.

Ранее первые рестораны быстрого обслуживания "Вкусно – и точка" открылись на автозаправочных станциях в Москве и Санкт-Петербурге. Уточнялось, что гости могут сделать заказ как в зале, так и в зоне автораздачи, не выходя из автомобиля.

Старший вице-президент по развитию и франчайзингу сети ресторанов Карина Погосова рассказала, что планируется открыть еще несколько локаций в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге до конца года.

"Вкусно – и точка" запустит доставку до конца 2022 года

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