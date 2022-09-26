"Вкусно – и точка" подала заявку на регистрацию бренда "Кафе – и точка"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Популярная сеть ресторанов быстрого обслуживания "Вкусно – и точка" подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда "Кафе – и точка". Об этом сообщает Агентство "Москва".

Новый товарный знак "Кафе – и точка" регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 16, 21, 29, 30 и 43, что позволяет производить и продавать:



различные напитки;

кружки и стаканы для напитков;

картонную упаковку;

картошку фри;

соевые котлеты;

чизбургеры, хот-доги и корн-доги;

йогурты;

яичницы и оладьи.

Под брендом будет осуществляться доставка еды и работа кафе.

Ранее первые рестораны быстрого обслуживания "Вкусно – и точка" открылись на автозаправочных станциях в Москве и Санкт-Петербурге. Уточнялось, что гости могут сделать заказ как в зале, так и в зоне автораздачи, не выходя из автомобиля.

Старший вице-президент по развитию и франчайзингу сети ресторанов Карина Погосова рассказала, что планируется открыть еще несколько локаций в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге до конца года.

