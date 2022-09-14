"Вкусно – и точка" открыла первые рестораны на АЗС в Москве и Петербурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первые рестораны быстрого обслуживания "Вкусно – и точка" открылись на автозаправочных станциях в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вкусно – и точка" открыла предприятия быстрого обслуживания на территории заправочных станций Teboil", – рассказали в компании.

Уточняется, что гости могут сделать заказ как в зале, так и в зоне автораздачи, не выходя из автомобиля.

"Мы планируем открыть еще несколько локаций в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге до конца года, предоставляя лучший сервис для автомобилистов", – рассказала старший вице-президент по развитию и франчайзингу сети ресторанов Карина Погосова.

Ранее сообщалось, что в сети ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" опять будут продавать Coca Cola на разлив. При этом на смену импортному напитку придет бренд "Добрый".

В сети уточнили, что заказать газировку можно будет в объемах 0,25, 0,4 и 0,5. Во всех ресторанах в России ее начнут продавать в течение сентября.