Финская упаковочная компания Huhtamaki продала бизнес в РФ владельцу "Вкусно – и точка"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Финская упаковочная компания Huhtamaki продала бизнес в РФ ООО "Эспетина", которая принадлежит Александру Говору и Юрию Кушнерову. В состав бизнес-структуры в том числе входит предприятие "Вкусно – и точка". Об этом сообщает РИА Новости.
Huhtamaki – глобальный поставщик экологически безопасных упаковочных решений для потребителей во всем мире. Компания осуществляет деятельность в 38 странах мира. Общая численность сотрудников поставщика составляет 19,4 тысячи человек.
Российские филиалы компании располагаются в Татарстане и подмосковной Ивантеевке.
"Эспетина" – это холдинговая компания, принадлежащая Александру Говору и Юрию Кушнерову. Сделка включает четыре производственных подразделения в России, на которых работают 724 человека", – говорится в сообщении.
В компании уточнили, что сумма сделки составила 151 миллион евро. Это стоимость без учета денежных средств и долгов.
"Мы считаем, что компания "Эспетина" будет хорошим и заинтересованным владельцем для бизнеса и будущего наших сотрудников", – сказал президент и генеральный директор Huhtamaki Шарль Хеольме.
По его словам, перед решением о продаже представители компании провели анализ. "Эспетину" в Huhtamaki сочли "заинтересованным" владельцем для бизнеса.
Известно, что Huhtamaki заявила о намерении продать бизнес в России 14 апреля. По данным международного агентства Reuters, после совершения сделки Говор должен был стать "одним из крупнейших корпоративных победителей" на российском рынке в условиях санкций.
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