Картофель фри вернется в рестораны "Вкусно – и точка" до октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Картофель фри появится во всех ресторанах сети быстрого питания "Вкусно – и точка" до октября и станет крупнее, заявили в компании.

"Чтобы обеспечить наличие картофеля необходимых сортов, помимо работы с локальным поставщиком, мы стали импортировать часть необходимого для сети объема продукции. Палочки этого картофеля немного крупнее, мы уже получаем положительные отзывы от гостей о его вкусовых качествах", – сообщили РИА Новости в сети.

Там отметили, что в некоторых ресторанах блюдо уже представлено в меню.

Ранее гендиректор сети ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" Олег Пароев заявил, что все крупнейшие производители картофеля фри отказались поставлять свою продукцию в Россию.

По его словам, примерно 85% картофеля в McDonald's было российского производства, а около 15% импортировалось. Система была настроена так, что глобальный поставщик McDonald's из любой страны, в частности Германии, Польши и Франции, мог поставлять картофель и в Россию.

