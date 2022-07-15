Во "Вкусно – и точка" рассказали, почему на предприятиях возникли проблемы с картофелем

Все крупнейшие производители картофеля фри отказались поставлять свою продукцию в Россию, заявил телеканалу РБК гендиректор сети ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" Олег Пароев.
По его словам, примерно 85% картофеля в "Макдоналдсе" было российского производства, около 15% импортировалось. Система была настроена так, что глобальный поставщик "Макдоналдса" из любой страны, в частности Германии, Польши и Франции, мог поставлять картофель и в Россию.
Говоря о российском картофеле, Пароев пояснил, что для подготовки картофеля фри в России нужно не только вырастить подходящие сорта, но и обеспечить условия хранения, с чем тоже есть "определенные сложности".
Ранее Пароев заявил, что "Вкусно – и точка" планирует класть в детские наборы, которые будут продаваться по аналогии с "Хэппи Милом" от McDonald's, игрушки в виде героев российских анимационных студий. Пароев уточнил, что в этом вопросе сеть будет отталкиваться от того, что нравится самим детям.
Также во "Вкусно – и точка" заявили что цены на одни и те же блюда могут отличаться в зависимости от заведения. На них влияют стоимость сырья, расходы на аренду и электроэнергию каждого отдельного ресторана сети.
До этого стало известно о том, что картофель фри и по-деревенски вернется в рестораны сети в конце августа. Продажу прекратили из-за нехватки мощностей поставщика и невозможности импорта.
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