Во "Вкусно – и точка" заявили о разной стоимости блюд в ресторанах сети

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Стоимость блюд во "Вкусно – и точка" различается в зависимости от заведения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сети.

"Мы продолжаем применять дифференцированный подход к ценообразованию, который есть в том числе и у других сетей и ретейлеров в России", – отметили в компании.

Там также уточнили, что на цены блюд влияют стоимость сырья, расходы на аренду и электроэнергию.

По словам представителей сети ресторанов быстрого питания, для повышения уровня доступности цен в мобильном приложении можно копить баллы, благодаря которым есть возможность оформления заказа со скидкой.

"Кроме того, мы планируем запускать еще больше акций и специальных предложений, чтобы наши гости могли наслаждаться любимыми блюдами по доступным ценам", – говорится в сообщении.

Ранее поступала информация, что в сети ресторанов "Вкусно – и точка" планируют изменить меню напитков. Теперь там будут продавать газировку российских производителей.

Преемник McDonald's планирует открыть все свои рестораны к сентябрю. Их более 800, на сегодняшний день пока работают около 140.

Однако некоторые иностранные поставщики не хотят сотрудничать с обновленной сетью, потому в компании рассчитывают на отечественных производителей.

