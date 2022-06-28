Сеть "Вкусно и точка" планирует открыть все рестораны к сентябрю

Преемник McDonald's "Вкусно и точка" планирует открыть все свои рестораны к сентябрю. Их более 800, сейчас работают около 140. Однако некоторые иностранные поставщики не хотят сотрудничать с обновленной сетью, потому в компании рассчитывают на отечественных производителей.

Маркетологи уверены, что поставки для "Вкусно и Точка" еще увеличат, и каких-то проблем с производством быть не должно. Что касается газированных напитков, которых сейчас почти нет в ресторанах сети, вероятнее всего, в ближайшее время проведут тендер среди российских компаний, и этот раздел меню пополнится.

В планах у нового владельца – открыть еще и новые рестораны. Гендиректор компании сообщил, что будет нанимать новый персонал. В том числе рассматривает возможность трудоустроить оставшихся без работы сотрудников IKEA. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

