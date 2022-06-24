"Деньги 24": москвичам рассказали, куда можно инвестировать

Рубль укрепился до каких-то невероятных значений, в стране продолжают падать цены, а Центробанк планирует объявить о снижении ключевой ставки.

А что будет с депозитами россиян? Какие сейчас условия по вкладам? Куда можно выгодно инвестировать? Об этом – в программе "Деньги 24".

