В Сочи продлили штормовое предупреждение. Синоптики предупредили, что эта ситуация сохранится еще три дня.

Ранее стало известно, что в Лазаревском районе Сочи на берег обрушился смерч. Кроме того, из-за сильных ливней и штормовой погоды в городе подтопило десятки домов.

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