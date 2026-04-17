При падении обломков БПЛА в Воронеже пострадал строящийся многоквартирный дом

Дежурные силы ПВО ликвидировали несколько БПЛА в небе над Воронежем. Об этом сообщил глава Воронежской области Александр Гусев в мессенджере Max.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. В результате падения осколков дрона был поврежден строящийся многоквартирный дом.

Гусев добавил, что режим опасности атаки БПЛА продолжает действовать на территории всей области.

Ранее остекление 4 зданий Пулковской астрономической обсерватории РАН в Санкт-Петербурге было повреждено ударной волной от сбитых дронов. в некоторых зданиях обсерватории также повреждены двери. Кроме того, ударная волна задела котельную.