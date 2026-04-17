Остекление зданий Пулковской обсерватории повреждено после атаки БПЛА на Петербург

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Остекление 4 зданий Пулковской астрономической обсерватории РАН в Санкт-Петербурге повреждено ударной волной от сбитых БПЛА. Об этом в беседе с ТАСС заявила замдиректора по организационным вопросам учреждения Татьяна Борисевич.

По ее словам, в некоторых зданиях обсерватории также повреждены двери. Кроме того, ударная волна задела котельную. В настоящий момент работники учреждения пытаются устранить ущерб и восстановить остекление своими силами.

Тем не менее в администрации Московского района Петербурга уже пообещали оказать поддержку в восстановлении объектов обсерватории.

Атака украинских БПЛА на Ленинградскую область произошла в пятницу, 17 апреля. На фоне ликвидации дронов вводились временные ограничения в аэропорту Пулково.

В ходе атаки в районе Пулковских высот осколками дрона было повреждено транспортное средство и окна здания. Также падение обломков зафиксировано в Выборгском районе.

По последним данным, общее количество сбитых БПЛА достигло 12. Никто из местных жителей не пострадал.

