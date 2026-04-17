Силы ПВО ликвидировали три БПЛА в небе над Ленобластью

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили три БПЛА над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

Также на фоне информации о ликвидации дронов были введены временные ограничения в аэропорту Пулково. Авиагавань не принимает и не выпускает самолеты.

В Росавиации подчеркнули, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных гражданских судов.

Ранее технологическое оборудование загорелось в порту Туапсе после атаки БПЛА. В ликвидации пожара были задействованы 157 человек и 49 единиц техники, в том числе от регионального ГУ МЧС.