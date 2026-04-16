Дроны ВСУ атаковали нефтяной танкер под флагом Либерии у берегов Кубани

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по нефтяному танкеру у берегов Краснодарского края. Судно шло под флагом Либерии, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Его капитан – гражданин Турции – получил ранения, он госпитализирован", – заявила она.

В ночь на 16 апреля город Туапсе подвергся атаке украинских беспилотников. В результате погибли два человека, в том числе несовершеннолетняя. Еще несколько мирных жителей получили ранения, был причинен ущерб частным домовладениям.

В городском порту были повреждены ряд объектов и гражданские суда. Помимо этого, в результате атаки в Туапсе было повреждено контактное полотно железной дороги. Тем не менее это не сказалось на расписании поездов дальнего и пригородного следования.

В связи с произошедшим в городе были отменены занятия во всех школах и учреждениях дополнительного образования, за исключением дежурных групп в детских садах. Администрация города также организовала пункты временного размещения для горожан.

Кроме того, в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи повреждения получило здание детского сада, а в поселке Лоо – частные дома. В связи с массированными атаками на регион Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.