14-летняя девочка погибла при атаке БПЛА на Туапсе

Тело 14-летней девочки обнаружили во время разбора завалов после атаки БПЛА на Туапсе. Еще одной погибшей оказалась взрослая девушка, чья личность устанавливается, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что в результате атаки пострадали 7 человек.

"К врачам с различными травмами обратились один мужчина, несовершеннолетний ребенок и три женщины, одну из которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Ей оказывают все необходимое лечение. Остальным помогли на месте", – подчеркнул Кондратьев.

Кроме того, обломки дронов повредили 24 частных и 6 многоквартирных домов, 2 учебных заведения и музыкальную школу. На фоне произошедшего в Туапсинском округе объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

При этом, по словам Кондратьева, прошедшей ночью БПЛА атаковали и другие прибрежные города региона. В Сочи обломки БПЛА привели к повреждению двух частных домов в Лазаревском районе и многоквартирного дома в Центральном районе. В детском саду Дагомыса повреждены ограждение и оконные блоки.

В Новороссийске обломки дронов попали в гражданское судно, из-за чего произошел пожар, который уже ликвидировали. В результате пострадал один человек.

Украинские БПЛА атаковали Туапсе ночью 16 апреля. Это привело к повреждению контактной сети на железной дороге. При этом на движение поездов дальнего и пригородного сообщения инцидент не повлиял.

На фоне атаки в Туапсе отменили занятия во всех школах и учреждениях дополнительного образования. Работать 16 апреля будут только дежурные группы в детсадах. Также администрация города развернула пункты временного размещения для местных жителей.

