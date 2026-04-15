Водитель пожарной охраны погиб при атаке БПЛА на промзону Стерлитамака

Водитель пожарной охраны погиб после атаки украинских дронов на промзону в Стерлитамаке. Об этом на своей странице в MAX сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Он выразил соболезнования близким погибшего и пообещал оказать необходимую помощь его семье.

Ранее Хабиров заявил, что над промзоной в Стерлитамаке были уничтожены несколько беспилотников. В результате падения обломков одного из них произошел пожар. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

До этого одна женщина погибла и еще пять человек пострадали в результате атаки вражеских дронов на город Елец Липецкой области. Кроме того, были повреждены окна в нескольких жилых домах.

