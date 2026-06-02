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02 июня, 16:01

Происшествия

Суд в Москве арестовал мужчину, вытолкнувшего знакомую с седьмого этажа

Фото: МАХ/"Столичный СК"

Бутырский суд Москвы арестовал на два месяца мужчину, который вытолкнул знакомую в окно на седьмом этаже. Об этом сообщает РИА Новости.

Об инциденте стало известно ранее – 30 мая в квартире жилого дома на Дмитровском шоссе мужчина, почувствовав внезапную личную неприязнь, толкнул женщину, которая в это время стояла у открытого окна. В результате она скончалась от полученных травм.

Место случившегося осмотрели следователи Следственного комитета Москвы, допросили свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело.

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