Суд в Москве арестовал мужчину, вытолкнувшего знакомую с седьмого этажа

Фото: МАХ/"Столичный СК"

Бутырский суд Москвы арестовал на два месяца мужчину, который вытолкнул знакомую в окно на седьмом этаже. Об этом сообщает РИА Новости.

Об инциденте стало известно ранее – 30 мая в квартире жилого дома на Дмитровском шоссе мужчина, почувствовав внезапную личную неприязнь, толкнул женщину, которая в это время стояла у открытого окна. В результате она скончалась от полученных травм.

Место случившегося осмотрели следователи Следственного комитета Москвы, допросили свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело.

