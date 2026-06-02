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02 июня, 16:10

Наука

Вторая за день сильная вспышка произошла на Солнце

Фото: depositphotos/I_g0rZh

Еще одна сильная вспышка произошла на Солнце во вторник, 2 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Явление зафиксировали в 13:05 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4455 (N10W00). Вспышка класса M1.3 продлилась 31 минуту.

Предыдущая вспышка предпоследнего класса мощности M1.2 произошла на Солнце в 07:45 по московскому времени. Длительность возмущений составила 5 минут.

Ранее сообщалось о возможном возникновении солнечных вспышек в конце мая и середине июня. Вместе с тем ученые ожидают, что солнечная активность снизится до минимума уже к 2030 году.

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