10 мая, 21:22

Впечатляющий взрыв произошел на Солнце

Фото: depositphotos/I_g0rZh

Ученые зафиксировали мощную вспышку в новой активной области на Солнце, следует из поста Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в телеграм-канале.

"Вау, вот это взрыв. Только что на Солнце. Вспышка M5.7 в вышедшей с обратной стороны Солнца новой активной области 4436", – говорится в сообщении.

Уточняется, что выброс плазмы, вызванный событием, не затронет Землю, но через 2 дня эта группа пятен окажется в зоне, которая может влиять на планету.

Всего же 10 мая на звезде удалось зарегистрировать 11 обычных вспышек класса С.

Ранее ученые обнаружили семь групп пятен на той стороне Солнца, которая обращена к Земле. Происходящие в них вспышки назвали достаточно слабыми, достаточно слабые, но предупредили о продолжении всплеска солнечной активности.

По словам исследователей, пиком подъема активности небесного светила были две X-вспышки 24 апреля. Тем не менее запасов звезды достаточно, чтобы производить более 20 вспышек в день, преимущественно слабого и среднего уровней.

