AP: комета 3I/ATLAS могла образоваться в месте, где нет планетной системы

Ученые в США выяснили, что комета 3I/ATLAS могла образоваться в той части галактики, где не сформировалась собственная планетная система. Об этом сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на исследователей из Мичиганского университета.

Специалисты также выявили значительное содержание тяжелого водорода (дейтерия) в воде, находящейся на комете. Это говорит о том, что объект появился при более низких температурах, чем те, что наблюдаются в Солнечной системе.

"В то время как наше Солнце, возможно, было окружено другими новорожденными звездами в период своего формирования <...> родная звезда этой кометы могла быть более одинокой, что привело к <...> более холодным условиям", – говорится в статье.

Ранее профессор Гарвардского университета Ави Леб предположил, что 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение. По его словам, он обнаружил, что струи газа, пыли и льда, исходящие от ядра, образуют симметричную структуру, которые напоминают искусственно созданные двигатели космического корабля.

Комета вошла в Солнечную систему в начале июля 2025 года. По версии NASA, она могла прилететь из более древней звездной системы, чем Солнечная. В конце октября была зафиксирован первый сигнал от 3I/ATLAS.

В декабре объект прошел через ближайшую к Земле точку. Следующей точкой на пути кометы станет Юпитер.