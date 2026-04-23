В РФ заявили, что общество устало от запретительной риторики в сфере демографии

Российское общество устало от запретительной риторики в сфере демографии, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на всероссийской конференции "Демографический перелом в России: пути достижения".

"Невозможно еще чего-то запрещать. А особенно – людям, которые собираются или задумываются о том, чтобы стать родителями или чтобы перейти в категорию многодетной семьи", – цитирует его ТАСС.

Он заявил, что при рождении ребенка люди и так сталкиваются с большим количеством стресса и проблем. Если власти будут еще что-то запрещать, то это ни к чему хорошему не приведет. Поэтому, по словам Новикова, необходимо воспитывать аудиторию, но без давления и запретов.

"Вот только это может сработать действительно так, чтобы люди не боялись делать этот шаг в жизни, рожать еще одного ребенка, и были уверены, что они получат поддержку", – подчеркнул эксперт.

Ранее замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что в мире растет доля пожилых людей, но численность трудоспособного населения сокращается. По его словам, в мире происходит демографическая катастрофа. При этом прежние опасения о перенаселении теряют актуальность. Рост населения продолжается, но сопровождается стремительным старением общества.

