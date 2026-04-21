Сваха Карасева: усложнение процедуры разводов демотивирует пары жениться

В России необходимо усложнить процедуру развода, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Как инициатива может повлиять на пары и поможет ли это удержать партнеров от разрыва, разбиралась Москва 24.
"Так не должно быть"
Процедура развода не должна быть слишком простой, особенно если в семье есть дети, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время III Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – сила России".
Она уточнила, что речь не идет об ужесточении законодательства. В качестве положительного примера Матвиенко напомнила о "неделе тишины" – периоде перед абортом, когда женщина может принять взвешенное решение после общения с врачами и психологами.
Также во время выступления Матвиенко ответила главе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерию Федорову, который во время доклада озвучил распространенные проблемы при создании благополучных семей с большим количеством детей. В частности, это материальные трудности, отсутствие финансовой подушки, нехватка жилья и негибкий график работы. По мнению главы Совфеда, это важные аспекты, но в первую очередь необходимо вернуть традиционные ценности, когда семья и материнство были чем-то священным.
Ранее за ужесточение процесса разводов высказался зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, сообщает aif.ru. По его мнению, чтобы снизить количество распавшихся браков, нужно увеличить срок для процедуры минимум на три месяца и сделать госпошлину в размере 100 тысяч рублей. Эти меры помогут парам "одуматься", убежден парламентарий.
С идеей увеличить пошлины за развод выступал и общественный деятель Вадим Попов. По его мнению, сумма должна расти с каждым новым расторжением брака. При этом ранее министр юстиции Константин Чуйченко рассказал, что в РФ планируется ввести обязательное досудебное урегулирование семейных споров с помощью медиатора. Особенно это касается пар с несовершеннолетними детьми, отметил он.
В то же время, по статистике Верховного суда, число обращений в суды о разводах семей с детьми в 2025 году оказалось самым низким за последние 20 лет – 331,8 тысячи гражданских дел. Для сравнения, в 2023-м этот показатель составил 469,8 тысячи.
Взвешенное решение
Член комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семенных ценностей Наталья Москвитина в беседе с Москвой 24 отметила, что семьи оказываются под ударом во многом из-за информационного фона. По ее словам, практически весь выпускаемый в РФ контент является "антисемейным", предлагая сменить одни отношения на другие, не решая кризисы, а переходя с накопленными проблемами в новую историю.
По ее мнению, преодолеть кризисы парам поможет увеличение сроков рассмотрения заявления, работа с просемейными психологами, разъяснительная деятельность юридических аспектов, а возможно, и семейных пар "серебряного" возраста, переживших кризисы и оставшихся вместе.
Однако профессиональная сваха Галина Карасева выразила мнение в разговоре с Москвой 24, что усложнение процедуры не особо повлияет на статистику разводов.
"Более того, насмотревшись на негативные сценарии у друзей и знакомых и понимая, что развод может потенциально затянуться, люди будут откладывать поход в ЗАГС. Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться", – убеждена она.
По словам специалиста, понять, что человек готов вступить в брак, можно по совпадению ценностей. В частности, речь идет о взгляде на деньги и отношения: кто-то считает, что мужчина – глава семьи, а кто-то – женщина, где-то предпочтителен партнерский формат.
"Сколько людей, столько и нормальностей, если это не в убыток. Должны совпадать биоритмы, взгляд на секс (это не последняя история в браке), воспитание детей, планы на будущее, увлечения, образ жизни", – уверена Карасева.
Когда люди вступают в брак исходя только из предпочтений во внешности, страсти или потому что "надо", союз долго не продержится, предупредила эксперт.
При этом психолог Екатерина Трофимова в беседе с Москвой 24 назвала идею отсроченного периода перед разводом хорошей. Это поможет предотвратить те расторжения браков, которые связаны с необдуманными решениями, не являющимися осознанным и верным выходом в конкретной ситуации, объяснила она.
"Статистика разводов очень велика, но основная причина – нарушение коммуникации в семье. Люди формулируют претензии друг к другу так: "Меня не слышат, не понимают, не ценят, не заботятся". Когда это происходит достаточно долго, количество накопленных обид становится настолько весомым, что супруги воспринимают проблемы как неразрешимые", – сказала Трофимова.
Также специалист отметила, что многие молодые люди идут на развод не потому, что приняли осознанное решение, а потому, что хотят повлиять на супруга. Когда партнера не слышат и он пытается достучаться, расторжение становится способом "прокричать" о невыносимости происходящего и желании перемен.
"Вопреки здравому смыслу, вместо того чтобы сказать об этом прямо, обида берет верх, и супруги могут развестись назло, чтобы выразить гнев и протест. Такая манипулятивная игра может зайти слишком далеко", – уточнила психолог.
По ее мнению, важный элемент терапии – выяснить, остались ли у супругов хоть какие-то теплые чувства друг к другу. Для пар, у которых наблюдаются конфликты, недопонимание и ссоры, но при этом есть любовь, общие ценности, хобби, интересы и увлечения, важно проводить работу, которая поможет пересмотреть отношения и оживить их. Порой в некоторых семьях достаточно нескольких встреч с семейным психологом, чтобы люди почувствовали надежду, увидели выход и поняли, как действовать дальше, заверила эксперт.
В таких ситуациях сохранить брак бывает крайне сложно, и единственный верный выход для пары – развод, уточнила она.
"При этом очень важно расстаться спокойно и уважительно. Например, когда супруги признают хорошее, что сделали друг для друга, понимают, что не удалось сохранить семью, проговаривают те моменты, которые ранили, задели и обидели, чтобы отпустить их, оставить в прошлом и идти в будущее с легкостью в душе", – подчеркнула специалист.
Главное в такой ситуации – умение договориться о будущем, если, например, в браке остались дети или есть совместно нажитое имущество, которое нужно делить.
"Важно прийти к новым договоренностям относительно общения по поводу ребенка: встреч, времени, места, материальной составляющей и распределения ответственности за общих детей или имущество", – рассказала эксперт.
Если детей и совместно нажитого имущества нет, стоит простить друг другу обиды, поблагодарить и отправиться в новую жизнь с накопленным опытом и правильно сделанными выводами, почему в браке не сложилось и что можно сделать, чтобы подобного не повторилось, заключила психолог.