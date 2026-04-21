Сваха Карасева: усложнение процедуры разводов демотивирует пары жениться

В России необходимо усложнить процедуру развода, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Как инициатива может повлиять на пары и поможет ли это удержать партнеров от разрыва, разбиралась Москва 24.

"Так не должно быть"

Процедура развода не должна быть слишком простой, особенно если в семье есть дети, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время III Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – сила России".





Валентина Матвиенко председатель Совфеда Попробуйте на Западе развестись, во Франции, в Великобритании. Это занимает минимум два года, а то и больше. У нас пришли, написали заявление, двое-трое детей. И свободны. Так не может быть, так не должно быть.

Она уточнила, что речь не идет об ужесточении законодательства. В качестве положительного примера Матвиенко напомнила о "неделе тишины" – периоде перед абортом, когда женщина может принять взвешенное решение после общения с врачами и психологами.

Также во время выступления Матвиенко ответила главе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерию Федорову, который во время доклада озвучил распространенные проблемы при создании благополучных семей с большим количеством детей. В частности, это материальные трудности, отсутствие финансовой подушки, нехватка жилья и негибкий график работы. По мнению главы Совфеда, это важные аспекты, но в первую очередь необходимо вернуть традиционные ценности, когда семья и материнство были чем-то священным.

Ранее за ужесточение процесса разводов высказался зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, сообщает aif.ru. По его мнению, чтобы снизить количество распавшихся браков, нужно увеличить срок для процедуры минимум на три месяца и сделать госпошлину в размере 100 тысяч рублей. Эти меры помогут парам "одуматься", убежден парламентарий.

С идеей увеличить пошлины за развод выступал и общественный деятель Вадим Попов. По его мнению, сумма должна расти с каждым новым расторжением брака. При этом ранее министр юстиции Константин Чуйченко рассказал, что в РФ планируется ввести обязательное досудебное урегулирование семейных споров с помощью медиатора. Особенно это касается пар с несовершеннолетними детьми, отметил он.



По данным ВЦИОМ, в 2024 году на 10 браков пришлось 8 разводов. Советник гендиректора ВЦИОМ Елена Михайлова заявила, что по этому показателю РФ вышла на третье место в мире. В то же время, по статистике Верховного суда, число обращений в суды о разводах семей с детьми в 2025 году оказалось самым низким за последние 20 лет – 331,8 тысячи гражданских дел. Для сравнения, в 2023-м этот показатель составил 469,8 тысячи.



Взвешенное решение

Член комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семенных ценностей Наталья Москвитина в беседе с Москвой 24 отметила, что семьи оказываются под ударом во многом из-за информационного фона. По ее словам, практически весь выпускаемый в РФ контент является "антисемейным", предлагая сменить одни отношения на другие, не решая кризисы, а переходя с накопленными проблемами в новую историю.





Наталья Москвитина член комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семенных ценностей Стало очень сложно сохранить семью, для этого нет действующих механизмов. Даже медиация ставит своей целью не сохранить брак, а разойтись по-тихому, без конфликтов. При этом сиюминутное желание разрушить семью не имеет преград со стороны органов власти. И если заявление заполнено, оно неминуемо будет удовлетворено со стороны чиновников, полагающих, что это дело каждого.

По ее мнению, преодолеть кризисы парам поможет увеличение сроков рассмотрения заявления, работа с просемейными психологами, разъяснительная деятельность юридических аспектов, а возможно, и семейных пар "серебряного" возраста, переживших кризисы и оставшихся вместе.

Однако профессиональная сваха Галина Карасева выразила мнение в разговоре с Москвой 24, что усложнение процедуры не особо повлияет на статистику разводов.

"Более того, насмотревшись на негативные сценарии у друзей и знакомых и понимая, что развод может потенциально затянуться, люди будут откладывать поход в ЗАГС. Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться", – убеждена она.





Галина Карасева профессиональная сваха Какой-то процент людей такой период, конечно, убережет от неверного шага, но скорее молодых ребят, которые действуют порой импульсивно. Для большинства же развод – решение взвешенное, порой даже выстраданное. Многие стараются сохранить семью и до последнего терпят, например, ради детей, общей недвижимости, финансовой зависимости.

По словам специалиста, понять, что человек готов вступить в брак, можно по совпадению ценностей. В частности, речь идет о взгляде на деньги и отношения: кто-то считает, что мужчина – глава семьи, а кто-то – женщина, где-то предпочтителен партнерский формат.

"Сколько людей, столько и нормальностей, если это не в убыток. Должны совпадать биоритмы, взгляд на секс (это не последняя история в браке), воспитание детей, планы на будущее, увлечения, образ жизни", – уверена Карасева.

Когда люди вступают в брак исходя только из предпочтений во внешности, страсти или потому что "надо", союз долго не продержится, предупредила эксперт.

При этом психолог Екатерина Трофимова в беседе с Москвой 24 назвала идею отсроченного периода перед разводом хорошей. Это поможет предотвратить те расторжения браков, которые связаны с необдуманными решениями, не являющимися осознанным и верным выходом в конкретной ситуации, объяснила она.

"Статистика разводов очень велика, но основная причина – нарушение коммуникации в семье. Люди формулируют претензии друг к другу так: "Меня не слышат, не понимают, не ценят, не заботятся". Когда это происходит достаточно долго, количество накопленных обид становится настолько весомым, что супруги воспринимают проблемы как неразрешимые", – сказала Трофимова.

Также специалист отметила, что многие молодые люди идут на развод не потому, что приняли осознанное решение, а потому, что хотят повлиять на супруга. Когда партнера не слышат и он пытается достучаться, расторжение становится способом "прокричать" о невыносимости происходящего и желании перемен.

"Вопреки здравому смыслу, вместо того чтобы сказать об этом прямо, обида берет верх, и супруги могут развестись назло, чтобы выразить гнев и протест. Такая манипулятивная игра может зайти слишком далеко", – уточнила психолог.

По ее мнению, важный элемент терапии – выяснить, остались ли у супругов хоть какие-то теплые чувства друг к другу. Для пар, у которых наблюдаются конфликты, недопонимание и ссоры, но при этом есть любовь, общие ценности, хобби, интересы и увлечения, важно проводить работу, которая поможет пересмотреть отношения и оживить их. Порой в некоторых семьях достаточно нескольких встреч с семейным психологом, чтобы люди почувствовали надежду, увидели выход и поняли, как действовать дальше, заверила эксперт.





Екатерина Трофимова психолог Есть непреодолимые трудности. Например, психическое или физическое насилие – ситуации, когда семью точно не стоит сохранять и не нужно время для обдумывания. Также бывает сложно справиться с проблемами, когда один из партнеров не желает идти навстречу и не проявляет адаптивность, понимание, а во время парной терапии закрывается и не желает выполнять домашние задания психолога.

В таких ситуациях сохранить брак бывает крайне сложно, и единственный верный выход для пары – развод, уточнила она.

"При этом очень важно расстаться спокойно и уважительно. Например, когда супруги признают хорошее, что сделали друг для друга, понимают, что не удалось сохранить семью, проговаривают те моменты, которые ранили, задели и обидели, чтобы отпустить их, оставить в прошлом и идти в будущее с легкостью в душе", – подчеркнула специалист.

Главное в такой ситуации – умение договориться о будущем, если, например, в браке остались дети или есть совместно нажитое имущество, которое нужно делить.

"Важно прийти к новым договоренностям относительно общения по поводу ребенка: встреч, времени, места, материальной составляющей и распределения ответственности за общих детей или имущество", – рассказала эксперт.

Если детей и совместно нажитого имущества нет, стоит простить друг другу обиды, поблагодарить и отправиться в новую жизнь с накопленным опытом и правильно сделанными выводами, почему в браке не сложилось и что можно сделать, чтобы подобного не повторилось, заключила психолог.

